Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Luiz Gustavo derken...

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halinde. Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ismi ön plana çıkmıştı. Bu transferi beklemeye alan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldıza teklif götürdü. İşte dev transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 01:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 02:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





