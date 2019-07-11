11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Luiz Gustavo derken...

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halinde. Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ismi ön plana çıkmıştı. Bu transferi beklemeye alan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldıza teklif götürdü. İşte dev transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 01:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 02:10
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Luiz Gustavo derken...

Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Luiz Gustavo derken...

Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Luiz Gustavo derken...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden çalışmalarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Luiz Gustavo derken...

Bir süredir orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldıza teklif yaptı.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Luiz Gustavo derken...

Luiz Gustavo transferi üzerinde yoğunlaştığı öne sürülen sarı-lacivertlilerde transferin altında yatan gerçek ortaya çıktı.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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