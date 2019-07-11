11 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Luiz Gustavo derken...
Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halinde. Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ismi ön plana çıkmıştı. Bu transferi beklemeye alan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldıza teklif götürdü. İşte dev transfer harekatının detayları...
Giriş Tarihi: 11.07.2019 01:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 02:10
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