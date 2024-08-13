Lille'den Fenerbahçe'ye flaş Galatasaray göndermesi!
Fransız ekibi Lille, temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İstanbul'dan görüntülerin yer aldığı videoda Galatasaraylı Mauro Icardi'nin gol şarkısı, "Aşkın Olayım"ın fon müziği olarak kullanılması dikkat çekti.
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