Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermede bulundu. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:47
Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme! 12 Ağustos 2024 | 12:00
01:48
"Çok yadırgadım" Lille yenilgisi sonrası flaş Fenerbahçe sözleri! 07 Ağustos 2024 | 12:00
00:35
"F.Bahçe'nin zayıf halkası..." Lille maçı öncesi flaş yorum 06 Ağustos 2024 | 12:00
01:43
O yıldıza sert eleştiri: Artık şans verilmemeli! 31 Temmuz 2024 | 12:00
01:35
"Kağıt helva gibi" Yıldız futbolcuya flaş eleştiri 27 Temmuz 2024 | 12:00
01:07
Flaş yorum! "Onu Mourinho düşünsün" 26 Temmuz 2024 | 12:00
00:20
En-Nesyri: Rakip takımdaki forvetler... 25 Temmuz 2024 | 12:00
01:14
Youssef En-Nesyri: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum 25 Temmuz 2024 | 12:00