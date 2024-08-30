Fenerbahçe Amrabat'ı İstanbul'a getiriyor!
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Sofyan Amrabat transferini bitiriyor. Amrabat İstanbul'a gelecek. Detayları A Spor muhabiri Erdem Akbaş aktardı.
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