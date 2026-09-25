Portekiz 1-0 Galler (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 4'te Portekiz ile Galler karşı karşıya geldi. A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanan mücadeleden Portekiz 1-0 galip ayrıldı. İşte maçın özeti...