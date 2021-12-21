21 Aralık 2021, Salı
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Joachim Löw Fenerbahçe'ye gelecek mi? "Kulüp takımı çalıştırmak istiyor"
Sezon başında takımı Vitor Pereira'ya emanet eden Fenerbahçe, Süper Lig'de 17. hafta sonunda Portekizli teknik adamın görevine son verdi. 53 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde sarı-lacivertliler 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken gündeme Joachim Löw ismi geldi. Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök bu ihtimali değerlendirdi. Özkök, "Şu an Alman basınında bir haber yok. Benim bildiğim kadarıyla Löw, bir kulüp takımı çalıştırmayı düşünüyor ama yeni sezon başlangıcında bunu planlıyor. Hayalinde İspanya ya da İngiltere'den takım çalıştırmak var." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
21.12.2021
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