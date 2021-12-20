Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte teknik direktör adayları...

Süper Lig'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe'de gün içinde de söylediğimiz gibi Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Teknik direktör arayışları devam ediyor. Öne çıkan adaylar arasında Slaven Bilic ve Kenan Koçak var. Yakın zamanda yeni isimler duymayı bekliyoruz." dedi.

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