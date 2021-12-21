21 Aralık 2021, Salı
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'nın ayrılığını böyle değerlendirdi! "Geç alınmış bir karar"
Fenerbahçe sezon başında getirdiği teknik direktör Vitor Pereira ile 17. hafta itibarıyla yollarını ayırdığını duyurdu. Bu gelişmeyi A Spor yorumcusu Ümit Aktan değerlendirdi. Aktan, "Fenerbahçe bu kararı almak için geç bile kaldı." ifadesini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
21.12.2021
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