Flaş Rafael Benitez sözleri! "Fenerbahçe öncelikli değil"

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk etapta yeni teknik direktörünü belirlemek istiyor. Rafael Benitez'le adı geçen sarı-lacivertlilerde son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Benitez'in önceliği Premier Lig, buradan teklif bekliyor. Fenerbahçe Benitez için öncelikli değil" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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