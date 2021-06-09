Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye gelecek mi? "İki taraf da istiyor ama..."

Gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarını değerlendiren A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Kosovalı forvete de değindi. Kul, "Şu an için mümkün gözükmüyor. İki taraf da birbirini istiyor ama transferi için konuşmak çok erken" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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