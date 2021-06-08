Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri aktardı. Sarı lacivertlilerin teknik direktör için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kul, yaşanan son gelişmeleri de canlı yayında aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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