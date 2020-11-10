Flaş Fenerbahçe yorumu! "Erol Bulut rakibe göre taktik belirlemezse..."

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, Süper Lig'in 8. haftasında Kadıköy'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin gündemine de değindi.

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Demir, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili "Erol Bulut rakibe göre taktik belirlemezse hep iniş çıkış olur." ifadesini kullandı.