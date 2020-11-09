Mauricio Lemos mu, Serdar Aziz mi?

Fenerbahçe'nin geniş kadrosu, Erol Bulut'un tercihlerinde zaman zaman zorlanmasına neden oluyor. Stoperde şu ana kadar Tisserand bir numaralı isim olarak ön plana çıkarken, Serdar Aziz ve Mauricio Lemos arasında forma rekabeti yaşanıyor.

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