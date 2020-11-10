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"Fenerbahçe transfer döneminde Onyekuru ile anlaştı Monaco bırakmak istemedi"

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaşma sağladığını ancak Monaco'nun oyuncuyu bırakmak istemediğini söyledi.
10.11.2020
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