Fenerbahçe'ye iki yıldız birden

Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sevilla'dan Rony Lopes ve Inter'den Asamoah'ı gündemine alan sarı-lacivertlilerin, ligler başlar başlamaz iki isim için harekete geçeceği öğrenildi.

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