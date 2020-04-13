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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Takım olarak iyi reaksiyon gösteremedik

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki file bekçisi, sezonun geride kalan bölümünde takım olarak iyi reaksiyon gösteremediklerini belirtti. İşte genç file bekçisinin birbirinden özel açıklamaları...
13.04.2020
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Altay Bayındır'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Kötü bir sürecin içerisindeyiz, bu süreç, kendi adıma konuşacak olursam, kendime vakit ayırma açısından, evde değerlendirebileceğim bir süreç oldu. Evde bol bol kitap okuyup, puzzle yapıp, evdeki antrenmanlarımızı evdeki imkanlar dahilinde doğrultusunda yaparak günlerimizi geçiriyoruz.

İnşallah en kısa dönemde ve süreçte bugünleri atlatıp, eskisinden daha iyi günlere kavuşuruz.

"ÇOK ZORLU BİR SÜRECİ GERİDE BIRAKTIM"

Benim açımdan çok zorlu bir süreci geride bıraktığımı söyleyebilirim çünkü sakatlığım yeni olmuş bir durum değildi. Bir süredir vardı bence ancak devam etmem gerekiyordu takım için bu yüzden sıkıntılı bir dönemden geçti. Ameliyatım da tam zamanında gibi oldu. Ben Almanya'dan döndüm, 2 gün sonra uçuşlar iptal oldu. Bir nevi baktığımız zaman bu durum bana yaradı gibi de. Kötü bir durum o ayrı konu ama sakat oyunculara daha doğrusu, milli takımımız için de geçerli, sakat oyunculara yaradı öyle düşünüyorum.

"VOLKAN AĞABEYİMİZ FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER"

Volkan ağabeyimiz, Volkan hocamız, yıllar boyunca Fenerbahçe'mize hizmet etmiş bir isim. Çok değerli, kulüp değerlerinden olan bir isim şu anda. Kendisi çok tecrübeli, çok şey yaşamış, iyi ve ya kötü yaşadığı bir çok şey tecrübe olmuş kendi adına. Bize hep yardımcı oluyor. Ağabeyliğini ve hocalığını, her zaman gösteriyor, saha içi saha dışı. Dediğim gibi, Fenerbahçe'nin büyük bir değeridir. Bizim için iyi bir fırsat. Çok uzun süreler sahada forma şansı buldu. Bir çok şey yaşadı. Yaşadığı tecrübelerini bize aktarması önceliklik olarak zaten bize mutluluk veriyor. Bizim için güzel bir şey. Bundan sonraki süreçte, onun tecrübelerinden yararlanıp, kendimiz de bir şeyler katacağız.

Fenerbahçe'ye geldim ve ilk yılım. İlk yılımda, Fenerbahçe'ye yakışır bir disiplinle, bilinçle sahada hareket edip oynayama çalışıyorum. Ancak, bu süreç bizim için biraz sıkıntılı bir süreç oldu. Herkes iyi niyetini sahaya yansıttı tabi ki de. Ama zaman zaman olan değişimler, takımın aksiyonları, saha için davranışlarımız belki daha iyi olabilirdi, daha sağlıklı olabilirdi. Takımca bir reaksiyon gösteremedik. Kişi kişi ayırırsak reaksiyon tabi ki herkes verdi, bazı isimler... Ancak herkesin takım olup birlik beraberlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Biz bunu yapmıyor muyuz? Tabi ki de yapıyoruz. Tabii ki de üzülüyoruz ama yeteri kadar yapmak gerekiyor.

"BUGÜNKÜ KÖTÜLÜKLERİ DÜŞÜNÜP YARINI DA KÖTÜLEŞTİRMENİN ANLAMI YOK"

Şampiyonluğa oynayan bir takım, şampiyonluğa oynar, bunun başka bir açıklaması falan yoktur. Ne olursa olsun kazanmak için oynar. İyi başladığımız sezonda, son dönemlerde kötü bir gidişat sergilemiş durumdayız. Uzun süredir galibiyet alamıyoruz ancak Fenerbahçe camiasıyız, bu bilinçdeyiz. Ancak bugünün yarını da var. Bugünkü kötülükleri düşünüp yarını da kötüleştirmenin de bir anlamı yok. Yapacağımız tek şey, takım olarak, camia olara, taraftarlar da buna, dahil, çünkü biz bir bütünüz. Herkes, buradan çıkardığı derslerle geçirmeli. Yarınlara da bu bilinçlere hareket ederek geçirmeli.

Milli Takım hakkında...

Şu andaki kurulumu biraz genç bir jenerasyon. O yüzden ne olursa olsun, mevcut iyi gidişatta, iyi gidişatta olduğu gibi kötü gidişatta da, her daim, Türk Milleti olarak destek verip arkasında durmamız gerekiyor. Mevcut durum bizim için büyük bir şans. Özellikle Şenol Hoca'mızın şu anda Milli Takımı'mızın başında olması, bizim Andorra maçından sonra da kalıp Ümit Milli Takımı maçını izlemesi, beni çok mutlu etti açıkçası. Çünkü sadece olağan duruma değil, geniş bir bakış açısı sergilemek, ülke futbolumuz için iyi bir sonuç getirir. Şenol hocamızın da bu bilinçte bakış açısı var. İnşallah Milli Takımı'mız da en iyi skorlarla ülkemizi gururlandırmaya devam eder, bende devam eden bu sürecin içinde yer alıp bu başarıların hepsinde olurum.

"Hangi lige transfer olmak istersin?" sorusu üzerine...

Şu anda Fenerbahçe'mizin sözleşmeli futbolcusuyum, tabi ki de bir durum söz konusu olduğunda, şartlar doğrultusunda, öncelikli olarak takımımın menfaatlerine uygun, takımın çıkarlarına uygun hareket etmek. Ancak şu anda benim odaklandığım tek şey, Fenerbahçe'mizin ne kadar başarılı bir serüvene sokabilirim? Ya da Fenerbahçe'de kazanabileceğim kupalar. Düşündüğüm şey şey burası. Ben kendimi geliştirebildiğim kadar geliştirip, dünya futbolunun en üst yerlerinde tabii ki de forma şansı giyip ülkemi temsil etmek isterim. Bunun olabilmesi için tek çıkar yolu Fenerbahçe'mizin menfaatleridir.

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