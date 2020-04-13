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Fenerbahçe'de son aday Marc Wilmots

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Belçikalı Marc Wilmots'u gündemine aldığı iddia edildi.
13.04.2020
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