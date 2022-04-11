Fenerbahçe'nin derbi paylaşımlarına flaş sözler! "Çok iyi kurgulanmış"
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Bu paylaşımları A Spor yorumcusu Taner Karaman çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o flaş sözler...
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