FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe kafilesine yoğun ilgi! Taraftar Samandıra'da
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde 2-0 mağlup etti. Ülker Stadyumu maçın son düdüğü ile şenlik alanına döndü. Fenerbahçe kafilesi aynı havayı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde de yaşadı. Taraftarlar maçtan sonra tesislere akın ederek kafile ile birlikte derbi galibiyetini kutladı. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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