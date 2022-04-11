Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a böyle seslendi: Sen kabadayı mısın?
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar maça damga vurdu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç bu konu hakkında konuştu. Uluç, "Kulüp yetkililerinin Mert Hakan'ı ciddi şekilde uyarması gerekiyor. Fenerbahçe forması için savaşmak başka bir şey, o formayı giyerken çirkinleşmek kabul edilebilir değil. Kabadayılık yapmayacaksın." dedi.
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