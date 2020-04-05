05 Nisan 2020, Pazar
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Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'ın kızı İstiklal Marşı'mızı öğreniyor!
Fenerbahçe'nin stoperi Sadık Çiftpınar, corona virüsü salgını yüzünden karantina günlerini evinde geçiriyor. 27 yaşındaki futbolcu, kızının İstiklal Marşı'mızı öğrendiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o görüntüler...
05.04.2020
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