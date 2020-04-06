Vedat Muriç'in talipleri artıyor

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç'e Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Kosovalı golcü için İngiliz ekibi Tottenham'ın 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

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