05 Nisan 2020, Pazar

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Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması

Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, herhangi bir kulüple transfer görüşmesi yapmadığını söyledi. Canatar, "Muriqi Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bizim bir kulüple görüşme yapmamız etik olmaz. Burada doğru adres Fenerbahçe'dir." dedi.
05.04.2020
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