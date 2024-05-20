Fenerbahçeli oyunculardan küfürlü sevinç!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasında küfürlü tezahüratlarda bulunarak sevindiler. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri
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