Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası mixed zone'da olay çıktı! Bu kez yöneticiler...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. Dev derbinin ardından sahada oyuncular arasında gerginlik yaşanmıştı. Mücadele sona erdikten sonra Fenerbahçeli yöneticilerin sahadaki sevin gösterileri sonrası iki kulüp yöneticileri arasında sahada tartışma yaşandı. Olaylara ise güvenlik güçleri müdahale etti. Bu yaşananların ardından sular durulmadı ve sarı lacivertli kafile RAMS Park'tan ayrılırken koridorlarda bir gerginlik daha yaşandı. İşte o görüntüler...
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