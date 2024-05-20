Derbi sonrası sular durulmuyor! Maçın ardından skandal görüntüler
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı maçından ardından gergin anlar yaşandı. Mücadelenin ardından Fenerbahçeli oyuncular ve teknip ekip sahada Fenerbahçe bayrağı açarak galibiyeti kutlamak istedi. Bu duruma itiraz eden Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran, İsmail Kartal'ın oğlu iddia edilen Emre Kartal tarafından art arda yumruklandı. İşte o tepki çeken anlar...
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