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Fenerbahçeli Fred'in Maraş dondurmacısıyla imtihanı

Fenerbahçe'de bu sene gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi olan Brezilyalı futbolcu Fred, tatil için gittiği Kapadokya'da keyifli vakit geçiriyor. İşte Brezilyalı futbolcunun Maraş dondurmasıcıyla olan o imtihanı...

30 Mayıs 2024 | 12:48
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