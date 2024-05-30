Fenerbahçeli Fred'in Maraş dondurmacısıyla imtihanı
Fenerbahçe'de bu sene gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi olan Brezilyalı futbolcu Fred, tatil için gittiği Kapadokya'da keyifli vakit geçiriyor. İşte Brezilyalı futbolcunun Maraş dondurmasıcıyla olan o imtihanı...
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