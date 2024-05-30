Serdar Dursun ve Ferdi Kadıoğlu gençleri sabah namazına davet etti! İşte o görüntüler
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Dursun, sokakta karşılaştığı gençleri sabah namazına davet etti. Serdar Dursun, gençlerden bir tanesine abdest almayı öğretti. İşte o görüntüler...
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