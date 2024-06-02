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Fenerbahçe'de Jose Mourinho paylaşımı! "Parti başlasın"

Fenerbahçe'nin anlaşamaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho için bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

02 Haziran 2024 | 14:49
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