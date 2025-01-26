Fenerbahçe'den maç sonu flaş açıklama: Orta hakem de yabancı olsun
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maç sonrasında sarı-lacivertli kulüpten yabancı hakem ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
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