Fenerbahçe'den flaş 'Galatasaray-Anderson Talisca' açıklaması!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Maç sonrasında Anderson Talisca'nın transfer durumuyla ilgili açıklamada bulunan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın transferde devreye girdiğini açıkladı. İşte detaylar...
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