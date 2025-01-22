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Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüleri

Fenerbahçe'nin, PSG'den kadrosuna kattığı yeni transferi Milan Skriniar İstanbul'a geldi. İşte yıldız ismin ilk görüntüleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

22 Ocak 2025 | 16:55
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