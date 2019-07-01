01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Çaykur Rizespor yönetimiyle Etiler'de bir otelde pazarlık masasında olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
01.07.2019

Fenerbahçede transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için... FENERBAHÇE'DE TRANSFER ANLAŞMAZLIĞI! ERSUN YANAL VE COMOLLİ O İSİM İÇİN...
Fenerbahçede Allahyar Sayyadmanesh olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü FENERBAHÇE'DE ALLAHYAR SAYYADMANESH OLAY OLDU! İŞTE HİKAYESİ VE O GÖRÜNTÜ
Son dakika! Fenerbahçe, Allahyar'ın transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi 01.07.2019
Fenerbahçe transferi bu video ile duyurdu Fenerbahçe transferi bu video ile duyurdu 01.07.2019
Fenerbahçe'de ön libero arayışı Fenerbahçe'de ön libero arayışı 01.07.2019
Zeki Uzundurukan: Kjaer yüzde 99 Fenerbahçe'de Zeki Uzundurukan: "Kjaer yüzde 99 Fenerbahçe'de" 30.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'de ön libero arayışı Fenerbahçe'de ön libero arayışı 30.06.2019
G.Saray ile F.Bahçe'nin Muriç kapışması G.Saray ile F.Bahçe'nin Muriç kapışması 30.06.2019
Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru 30.06.2019
Fenerbahçe'de hedef Garry Rodrigues Fenerbahçe'de hedef Garry Rodrigues 30.06.2019
Fenerbahçe sezonu açıyor Fenerbahçe sezonu açıyor 30.06.2019
Kruse 16 yıl sonra ilk Alman oldu Kruse 16 yıl sonra ilk Alman oldu 30.06.2019
Emre Bol: Lucas Lima %99 Fenerbahçe'de Emre Bol: "Lucas Lima %99 Fenerbahçe'de" 30.06.2019
Emre Bol'dan Aziz Yıldırım'a özel beste Emre Bol'dan Aziz Yıldırım'a özel beste 30.06.2019
Kruse 16 yıl sonra ilk Alman oldu Kruse 16 yıl sonra ilk Alman oldu 29.06.2019
Max Kruse 10u istiyor Max Kruse "10"u istiyor 29.06.2019
Fenerbahçe'den Lucas Lima harekatı Fenerbahçe'den Lucas Lima harekatı 29.06.2019
Fenerbahçe'nin acı günü Fenerbahçe'nin acı günü 29.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Portekizliler duyurdu! Galatasaray'dan Eduardo Salvio bombası...
Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...
Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Resmen açıklandı
Avcı istiyordu! Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör