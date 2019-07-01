İşte Vedat Muriç zirvesinden ilk görüntüler

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, İstanbul'daki bir otelde Vedat Muriç transferi için bir araya geldi. İşte sadece A Spor ekibinin ulaştığı o görüntüler...