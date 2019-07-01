01 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
İşte Vedat Muriç zirvesinden ilk görüntüler
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, İstanbul'daki bir otelde Vedat Muriç transferi için bir araya geldi. İşte sadece A Spor ekibinin ulaştığı o görüntüler...
01.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- "Narsingh Beşiktaş için İstanbul'a gelecek"
- "Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük"
- "Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük"
- "Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük"
- Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi
- Obi Mikel resmen Trabzonspor'da
- Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
- G.Saray ile F.Bahçe'nin Muriç kapışması
- Trabzonspor'a üç golcü birden!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"