01 Temmuz 2019, Pazartesi

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İşte Vedat Muriç zirvesinden ilk görüntüler

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, İstanbul'daki bir otelde Vedat Muriç transferi için bir araya geldi. İşte sadece A Spor ekibinin ulaştığı o görüntüler...
01.07.2019

İşte Muriç zirvesinden ilk görüntüler İşte Muriç zirvesinden ilk görüntüler 01.07.2019
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