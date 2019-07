Son dakika! Fenerbahçe, Allahyar'ın transferini resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İstanbul'a getirip stadı gezdirdiği Allahyar Sayyadmanesh'i resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp genç transferi özel bir videoyla taraftarlarına duyurdu.

Fenerbahçe , İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Sarı-lacivertli kulübün resmen açıkladığı genç yıldız resmi açıklama yapılmadan kısa süre önce Ülker Stadyumu'nda görüntülendi. Oyuncunun fotoğrafı sosyal medyada bir anda yayıldı.

İRAN MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

İran'ın Esteghlal kulübünde forma giyen 18 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon forma giydiği 18 maçta 2 gol 2 de asistlik performans sergiledi. Öte yandan genç golcü 7 Haziran'da da İran A Milli Takımıyla çıktığı ilk maçında 1 gol kaydetti.





ALLAHYAR: GÜN SAYIYORUM

Fenerbahçe'nin yeni transferi İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh, "İlk andan itibaren çok heyecanlıyım. Gün sayıyorum ve çok mutluyum. Umarım kariyerimde yakaladığım ivmeyi Fenerbahçe'de daha da hızlandırırım ve bu camiaya, bu taraftara layık olmayı başarırım" dedi.



Sarı-lacivertlilerin 2023-2024 sezonunun sonuna kadar renklerine kattığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe Televizyonu'na konuştu. Transfer sürecinin başından itibaren büyük heyecan duyduğunu dile getiren 18 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:



"İlk andan itibaren çok heyecanlıyım. Her gün heyecanlıyım. Gün sayıyorum ve çok mutluyum. Böyle büyük bir camiaya ve büyük taraftarları olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. İnanılmaz heyecanlı ve mutluyum. Umarım kariyerimde yakaladığım ivmeyi Fenerbahçe'de daha da hızlandırırım ve bu camiaya, bu taraftara layık olmayı başarırım."



Fenerbahçe'ye transferini de anlatan genç futbolcu, "Fenerbahçe'nin ilgisini ilk duyduğum andan itibaren zaten büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama daha çok araştırmaya başladım. Hocasıyla ilgili, taraftarlarla ilgili ve kulüple ilgili videoları izledim. Bu da benim heyecanımı katbekat artırdı. O andan itibaren zaten heyecanımı hissediyordum. Olaylar biraz hızlı gelişti. Kulübün ilgisi olduğunu zaten biliyordum. 18 yaşına bastıktan sonra da hızlı bir şekilde imzalar atıldı ve bu camiaya resmi olarak katıldım" dedi.



Sarı-lacivertli formayla elinden gelen her şeyin daha fazlasını yapacağını vurgulayan Allahyar Sayyadmanesh, "Elimden gelen her şeyin en fazlasını yapacağım. Terimin ve kanımın son damlasına kadar bu kulübün kazanması için her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.