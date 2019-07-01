Son dakika! Fenerbahçe, Allahyar'ın transferini resmen açıkladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İstanbul'a getirip stadı gezdirdiği Allahyar Sayyadmanesh'i resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp genç transferi özel bir videoyla taraftarlarına duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
" Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
ÜLKER STADI'NI GEZDİ
Sarı-lacivertli kulübün resmen açıkladığı genç yıldız resmi açıklama yapılmadan kısa süre önce Ülker Stadyumu'nda görüntülendi. Oyuncunun fotoğrafı sosyal medyada bir anda yayıldı.
Fenerbahçe resmi twitter hesabından transferi bu özel videoyla duyurdu:
İRAN MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ
İran'ın Esteghlal kulübünde forma giyen 18 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon forma giydiği 18 maçta 2 gol 2 de asistlik performans sergiledi. Öte yandan genç golcü 7 Haziran'da da İran A Milli Takımıyla çıktığı ilk maçında 1 gol kaydetti.
ALLAHYAR: GÜN SAYIYORUM
Fenerbahçe'nin yeni transferi İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh, "İlk andan itibaren çok heyecanlıyım. Gün sayıyorum ve çok mutluyum. Umarım kariyerimde yakaladığım ivmeyi Fenerbahçe'de daha da hızlandırırım ve bu camiaya, bu taraftara layık olmayı başarırım" dedi.
Sarı-lacivertlilerin 2023-2024 sezonunun sonuna kadar renklerine kattığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe Televizyonu'na konuştu. Transfer sürecinin başından itibaren büyük heyecan duyduğunu dile getiren 18 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:
"İlk andan itibaren çok heyecanlıyım. Her gün heyecanlıyım. Gün sayıyorum ve çok mutluyum. Böyle büyük bir camiaya ve büyük taraftarları olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. İnanılmaz heyecanlı ve mutluyum. Umarım kariyerimde yakaladığım ivmeyi Fenerbahçe'de daha da hızlandırırım ve bu camiaya, bu taraftara layık olmayı başarırım."
Fenerbahçe'ye transferini de anlatan genç futbolcu, "Fenerbahçe'nin ilgisini ilk duyduğum andan itibaren zaten büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama daha çok araştırmaya başladım. Hocasıyla ilgili, taraftarlarla ilgili ve kulüple ilgili videoları izledim. Bu da benim heyecanımı katbekat artırdı. O andan itibaren zaten heyecanımı hissediyordum. Olaylar biraz hızlı gelişti. Kulübün ilgisi olduğunu zaten biliyordum. 18 yaşına bastıktan sonra da hızlı bir şekilde imzalar atıldı ve bu camiaya resmi olarak katıldım" dedi.
Sarı-lacivertli formayla elinden gelen her şeyin daha fazlasını yapacağını vurgulayan Allahyar Sayyadmanesh, "Elimden gelen her şeyin en fazlasını yapacağım. Terimin ve kanımın son damlasına kadar bu kulübün kazanması için her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
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