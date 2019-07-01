01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü
Geçtiğimiz sezon transferde yapılan hataları tekrarlamak istemeyen ve sıkı çalışmalar yaparak dünyanın dört bir yanından oyuncu taraması yaparak takımı alternatifi bol ve daha çok başarıya aç isimlerden oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh'in görüntüsü olay oldu. Oyuncunun sıra dışı hikayesi de dikkat çekiyor...
Giriş Tarihi: 01.07.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 15:56
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