01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü

Geçtiğimiz sezon transferde yapılan hataları tekrarlamak istemeyen ve sıkı çalışmalar yaparak dünyanın dört bir yanından oyuncu taraması yaparak takımı alternatifi bol ve daha çok başarıya aç isimlerden oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh'in görüntüsü olay oldu. Oyuncunun sıra dışı hikayesi de dikkat çekiyor...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 15:56
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Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü

Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı lacivertliler bu konuda adımlarını emin bir şekilde atmak istiyor.

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Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü

UEFA kriterlerine de takılmadan maaş dengesini de kurarak ilerlemek isteyen Fenerbahçe'de yeni transferin paylaşımı olay yarattı.

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Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü

O isim transferi resmi açıklamaya kalan Allahyar Seyyadmeneş.

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Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü

Lig Berter Haliç Fars takımlarından İstiklal'de forvet pozisyonunda görev yapan İranlı futbolcu yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

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Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü

Yeni sezona güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir takip ettiği İranlı genç yıldız adayı Allahyar Sayyadmanesh'le 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

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