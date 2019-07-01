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Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...
Fenerbahçe transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetlilerde sportif direktör Damien Comolli, tecrübeli teknik adamla yıldız ismin transferi konusunda anlaşmazlık yaşadı. İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefleri ve görüşmelerdeki son durum...
Giriş Tarihi: 01.07.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 15:53
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