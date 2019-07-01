01 Temmuz 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...

Fenerbahçe transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetlilerde sportif direktör Damien Comolli, tecrübeli teknik adamla yıldız ismin transferi konusunda anlaşmazlık yaşadı. İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefleri ve görüşmelerdeki son durum...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 15:53
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Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor...

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Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...

Garry Rodrigues, Luiz Gustavo, Ljubomir Fejsa ve Simon Kjaer'in transferleri ile satılmaları planlanan Eljif Elmas ve Jailson'un durumlarının bu hafta netleşmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...

Fenerbahçe'de önümüzdeki bir haftalık süreç transfer yönünden hareketli geçecek.

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Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...

İran'ın Esteghlal Kulübü'nden 850 bin Euro'ya alınan Allahyar Sayyadmanesh, dün itibariyle 18 yaşına bastı.

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Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...

Genç golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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