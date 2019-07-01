Fenerbahçe Allahyar transferini bu video ile duyurdu | Video haber

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak ve geride bıraktığımız sezonu unutturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir ismi daha bitirdi. Sarı-lacivertli kulüp İstanbul'a getirdiği ve Ülker Stadyumu'nda görüntülenen genç yıldız Allahyar Sayyadmanesh'i resmen duyurdu. Fenerbahçe, Allahyar transferini bu video ile duyurdu.