01 Temmuz 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe Allahyar transferini bu video ile duyurdu | Video haber

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak ve geride bıraktığımız sezonu unutturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir ismi daha bitirdi. Sarı-lacivertli kulüp İstanbul'a getirdiği ve Ülker Stadyumu'nda görüntülenen genç yıldız Allahyar Sayyadmanesh'i resmen duyurdu. Fenerbahçe, Allahyar transferini bu video ile duyurdu.
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