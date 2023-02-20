Fenerbahçe'de üçlü savunma belirsizliği!
Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde yaşanan üçlü savunma konusu hakkında A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirmelerde bulundu. FB SPOR HABERLERİ
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