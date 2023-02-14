Depremzede kardeşlere Arda Güler morali
Malatya'da evleri kullanılamaz hale geldiği için çadırda kalan 13 ve 9 yaşındaki iki kardeş, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in onları aramasıyla moral buldu.
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