Erman Toroğlu Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki pozisyonu değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu?
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında arabam.com Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin 11. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı kazanırken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararın doğru olduğunu ve pozisyonun penaltı olduğunu dile getirdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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