Fenerbahçe'de limit krizi! "Ciddi problem yaşanıyor"

Transfer döneminde kadrosunu 6 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşmadan önce Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağlamıştı. İngiliz stoper Portekizli teknik adamın gelecek planlarında yer almazken, sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Caulker maç kadrosuna alınmadı ve limitten dolayı gönderilmek isteniyor. Caulker kontratının tamamını istedi ve bu çözümsüzlük getirdi. Thiam için teklifler var ama Fenerbahçe 2.5 milyon Euro bonservis istiyor. F.Bahçe oyuncu gönderme konusunda ciddi bir problem yaşıyor. Dirar ve Perotti konusu da çözülmesi gereken meseleler." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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