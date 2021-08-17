Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçını yorumladı! "3 isim birdenbire yok oldu"

A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor karşısındaki performansını yorumladı. Alpaslan, "Son 10 dakika hariç maçın gidişatı berabere bitecek gibiydi. İki tarafa da maç gitti geldi. Oyun sonunda Pereira'nın istediği oldu. Ferdi, ilk 45 dakika sahada yoktu, Mesut'u fazla kullanamadılar. İrfan da ilk devre gözükmedi. 3 tane oyuncu birdenbire yok oldu. Fenerbahçe'de, orta saha dirençsiz olmasına rağmen savunmadaki üçlünün iyi olması ve stabil kalması pozisyon verilmemesine sebep oldu. Bu da galibiyeti getirdi" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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