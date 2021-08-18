Fenerbahçe Helsinki maçı öncesi Vitor Pereira'dan forvet açıklaması!

Son dakika spro haberleri: UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkinci maç öncesinde avantalı bir skor elde etmek istediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Pereira, “Takım olarak iyi bir futbol oynuyoruz ama fiziksel olarak güçlü ve organize bir ekiple karşılaşacağız. Ritim olarak bizden daha iyi durumdalar. Ligleri daha önce başladı. Rakibimize saygı duymamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu ortaya koymalıyız. İkinci maç öncesinde avantajlı bir sonuç almak istiyoruz.

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