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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama! "Yürekten inanıyorum"
Son haftalarda alınan kötü sonuçlar neticesinde teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu takımla ilk antrenmanına çıkarken, 40 yaşındaki çalıştırıcı takıma bir konuşma yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
26.03.2021
Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapacak olan Emre Belözoğlu ilk antrenmanında açıklamalarda bulundu.
İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:
Bugünden itibaren son 10 maçın her puanına talip bir şekilde beraberce çalışacağız. Sonunun güzel olacağına yürekten inanıyorum, burada bulunan herkesin inandığına da eminim.
Ben içinizden birisiyim. Sahada beraber oynadığım, kader birliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var.
30 hafta buraya kadar getirdik. Erol Hoca ve ekibinin de çok katkısı var. Ortada başarı ya da başarısızlık varsa bir kişiye mal edilemez. Beraberce sahipleneceğiz. Allah utandırmasın, inanıyorum iyi olacak.
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