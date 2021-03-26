26 Mart 2021, Cuma
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Selahattin Kınalı'dan flaş yorum "Mesut Özil'in transferi takımdaki dengeleri bozdu"
Fenerbahçe son dakika haberleri: A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Fenerbahçe'nin devre arası transferi Mesut Özil hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Kınalı, "Mesut Özil'in devre arası transferi takım içinde dengeleri bozdu. Fenerbahçe Mesut'u kazanmak için birkaç maçı feda etti." dedi. (FB spor haberleri)
26.03.2021
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