Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu yorumu! "Yerinde olsam..."

Son haftalarda alınan kötü sonuçlar neticesinde teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki bu gelişmeyi teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'a bağlanarak değerlendirdi. Vural, "Emre için de antrenörlük için çok erken. Erkenden başaramazsa yazık olmayacak mı Emre'ye? Emre'nin yerinde olsam bu görevi kabul etmezdim." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL