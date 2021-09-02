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Fenerbahçe yeni transferler Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'a getirdi!

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 2 Alman yıldızı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler Max Meyer ve Mergim Berisha ile her konuda anlaşırken, oyuncuları İstanbul'a getirdi. Transferlerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
02.09.2021
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