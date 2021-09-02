Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Zanka...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de merak edilen konulardan birisi de takımdan kimin ayrılacağı... Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Sinan Gümüş'ün Alanyaspor'a transferi olmadı, başka kulüpler de ilgileniyor. Takımdan ayrılma ihtimali yüksek. Caner Erkin Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük'le görüşüyor. Zanka'nın Antwerp'e transferi olmadı ve sözleşmesi feshedilecek." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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