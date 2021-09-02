02 Eylül 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Zanka...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de merak edilen konulardan birisi de takımdan kimin ayrılacağı... Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Sinan Gümüş'ün Alanyaspor'a transferi olmadı, başka kulüpler de ilgileniyor. Takımdan ayrılma ihtimali yüksek. Caner Erkin Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük'le görüşüyor. Zanka'nın Antwerp'e transferi olmadı ve sözleşmesi feshedilecek." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
02.09.2021
ABONE OL

DİĞER
Yıldız ismin bileti kesildi! Sözleşmesi feshedilecek Yıldız ismin bileti kesildi! Sözleşmesi feshedilecek 02.09.2021
F.Bahçe 2 yıldız ismi İstanbul’a getirdi! F.Bahçe 2 yıldız ismi İstanbul'a getirdi! 02.09.2021
Dikkat çeken F.Bahçe sözleri! Atılan adımlar yeterli değil Dikkat çeken F.Bahçe sözleri! "Atılan adımlar yeterli değil" 02.09.2021
F.Bahçe Diego Rossi transferini böyle duyurdu F.Bahçe Diego Rossi transferini böyle duyurdu 01.09.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Sisteme uymadılar! 6 isim hangi takıma gidecek? Sisteme uymadılar! 6 isim hangi takıma gidecek? 01.09.2021
Diego Rossi nasıl bir futbolcu? Diego Rossi nasıl bir futbolcu? 01.09.2021
F.Bahçe’den G.Saray’a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 31.08.2021
Kanarya’nın yeni transferini yorumladı! Hızlı, hareketli ve bitiriciliği... Kanarya'nın yeni transferini yorumladı! "Hızlı, hareketli ve bitiriciliği..." 31.08.2021
F.Bahçe’de Morita gelişmesi! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'de Morita gelişmesi! Anlaşma sağlandı 31.08.2021
Kanarya’nın yeni transferi İstanbul’da! Kanarya'nın yeni transferi İstanbul'da! 31.08.2021
F.Bahçe’den Diego Rossi hamlesi! F.Bahçe'den Diego Rossi hamlesi! 30.08.2021
Kadro dışı kalmıştı! İşte yeni takımı Kadro dışı kalmıştı! İşte yeni takımı 30.08.2021
Başkan açıkladı! Caner Erkin transferi... Başkan açıkladı! Caner Erkin transferi... 30.08.2021
F.Bahçe’de flaş ayrılık! İşte yeni takımı... F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı... 30.08.2021
F.Bahçe’ye kötü haber! Transfer iptal oldu F.Bahçe'ye kötü haber! Transfer iptal oldu 30.08.2021
Canlı yayında flaş F.Bahçe sözleri! 2009/10’dan bu yana... Canlı yayında flaş F.Bahçe sözleri! "2009/10'dan bu yana..." 30.08.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Fatih Terim onları gözüne kestirdi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Vitor Pereira orta sahaya 'Yeni Atiba'yı istedi...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman orta saha! Vitor Pereira o ismi istiyor...
Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Galatasaray maçında Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Bombalar peş peşe patlayacak...
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz aday! Terim'in yeni prensi... | Son dakika transfer haberleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör