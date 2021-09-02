02 Eylül 2021, Perşembe
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Dikkat çeken Fenerbahçe sözleri! "Atılan adımlar yeterli değil"
Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı getirdi. Sarı-lacivertliler Portekizli teknik adam önderliğinde Süper Lig'de 3'te 3 yaparken, bu performansı A Spor yorumcusu Ahmet Akcan değerlendirdi. Akcan, "İlk döneme göre daha bilgili bir Vitor Pereira ile karşı karşıyayız. İlk geldiği andan itibaren ne istediğini bilen ve kararları net şekilde veren Pereira'yı görüyoruz. Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirecek adımlar şimdiye kadar atıldı ama bu adımlar kesinlikle yeterli değil." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
02.09.2021
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